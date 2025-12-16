Rio Tinto 60.84 CHF 1.36% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 5200 auf 5300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Verschlankung des Portfolios sei das Kernthema des neuen Chefs des Bergbaukonzerns, schrieb Richard Hatch am Dienstagabend. Simon Trott wolle zwischen 5 und 10 Milliarden US-Dollar realisieren. Mit Blick auf den bereits veröffentlichten Produktionsausblick sieht sich Hatch auf Augenhöhe./ag/jha/;

