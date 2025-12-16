Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
60.84CHF
0.82CHF
1.36 %
11:06:36
BRXC
17.12.2025 09:05:45
Rio Tinto Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 5200 auf 5300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Verschlankung des Portfolios sei das Kernthema des neuen Chefs des Bergbaukonzerns, schrieb Richard Hatch am Dienstagabend. Simon Trott wolle zwischen 5 und 10 Milliarden US-Dollar realisieren. Mit Blick auf den bereits veröffentlichten Produktionsausblick sieht sich Hatch auf Augenhöhe./ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
53.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
65.35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
57.56 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Hatch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
