Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
80.84CHF
0.84CHF
1.05 %
29.07.2022
SWX
05.12.2025 12:50:43
Rio Tinto Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 7200 auf 7100 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Investorentag habe der Bergbaukonzern eine weitere Portfolioverschlankung eingeläutet, schrieb Matt Greene am Donnerstagnachmittag. Er passte seine Schätzungen geringfügig an die Ziele an./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 16:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Buy
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
71.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55.01 £
|
Abst. Kursziel*:
29.07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matt Greene
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
