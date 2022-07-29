Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Rio Tinto Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rio Tinto von 5000 auf 5700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 dürfte ein weiteres starkes Jahr für Bergbaukonzerne werden, schrieb Christopher LaFemina am Freitagabend in seinem Ausblick. Bei wichtigen Rohstoffen, vor allem Kupfer und Aluminium, gebe es Angebotsengpässe bei gleichzeitig robuster Nachfrage. Zudem dürften erwartete Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed Rückenwind für die Aktienkurse liefern./mis/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 05:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
57.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
55.31 £
|
Abst. Kursziel*:
3.06%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Christopher LaFemina
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
05.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 zum Start fester (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Rio Tinto-Aktie stabil: Neuer CEO plant Kostensenkungen (Dow Jones)
|
03.12.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Grün (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Mittwochmittag steigen (finanzen.ch)
|
03.12.25
|FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag stärker (finanzen.ch)