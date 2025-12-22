Schwache Performance in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel letztendlich um 0.32 Prozent tiefer bei 9’865.97 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2.853 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.000 Prozent auf 9’897.39 Punkte an der Kurstafel, nach 9’897.42 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 9’897.96 Punkte, das Tagestief hingegen 9’829.38 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, notierte der FTSE 100 bei 9’539.71 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9’226.68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 8’084.61 Punkte.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19.44 Prozent zu. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 9’930.09 Punkten. Bei 7’544.83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 2.84 Prozent auf 32.60 GBP), Airtel Africa (+ 2.02 Prozent auf 3.33 GBP), Rio Tinto (+ 1.59 Prozent auf 59.31 GBP), Melrose Industries (+ 0.94 Prozent auf 5.82 GBP) und Antofagasta (+ 0.86 Prozent auf 31.68 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil DCC (-5.39 Prozent auf 47.08 GBP), Diageo (-3.66 Prozent auf 16.17 GBP), Pershing Square (-2.00 Prozent auf 48.00 GBP), WPP 2012 (-1.70 Prozent auf 3.29 GBP) und Ocado Group (-1.65 Prozent auf 2.44 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Vodafone Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 37’577’221 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 242.540 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.00 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch