Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
60.08CHF
1.17CHF
1.99 %
09:47:02
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.12.2025 08:47:19
Rio Tinto Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach einem Besuch einer Lithium-Förderstätte in Argentinien und einem Treffen mit Regierungsvertretern mit einem Kursziel von 6950 Pence auf "Overweight" belassen. Der Bergbausektor werde ein Motor des Wirtschaftswachstums, schrieb Dominic O'Kane in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Overweight
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
69.50 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
63.53 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
55.88 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
10:02
|FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09.12.25
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 zum Start fester (finanzen.ch)
|
04.12.25