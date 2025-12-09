Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’963 -0.1%  SPI 17’810 -0.1%  Dow 47’739 -0.5%  DAX 24’147 0.4%  Euro 0.9380 -0.1%  EStoxx50 5’738 0.2%  Gold 4’191 0.0%  Bitcoin 72’981 -0.2%  Dollar 0.8055 -0.2%  Öl 62.4 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Helvetia Baloise46664220
Top News
MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel hätte eine Investition in TRATON von vor 5 Jahren abgeworfen
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren verloren
EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 3 Jahren abgeworfen
DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen
MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
Plus500 Depot

Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

58.13
CHF
-0.46
CHF
-0.78 %
10:02:05
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.12.2025 07:52:07

Rio Tinto Overweight

Rio Tinto
58.12 CHF -0.78%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach einem Besuch der Lithium-Abbaugebiete in Argentinien mit einem Kursziel von 6950 Pence auf "Overweight" belassen. Die dort vorgestellten Projektionen für das mit Lithium erzielte operative Ergebnis (Ebitda) ab 2030 deckten sich mit seinen Annahmen, schrieb Dominic O'Kane am Montagabend./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Rio Tinto plc Overweight
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
69.50 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
62.93 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
54.54 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse