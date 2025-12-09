Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
58.13CHF
-0.46CHF
-0.78 %
10:02:05
BRXC
09.12.2025 07:52:07
Rio Tinto Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach einem Besuch der Lithium-Abbaugebiete in Argentinien mit einem Kursziel von 6950 Pence auf "Overweight" belassen. Die dort vorgestellten Projektionen für das mit Lithium erzielte operative Ergebnis (Ebitda) ab 2030 deckten sich mit seinen Annahmen, schrieb Dominic O'Kane am Montagabend./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Overweight
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
69.50 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
62.93 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
54.54 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
