NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach einem Besuch der Lithium-Abbaugebiete in Argentinien mit einem Kursziel von 6950 Pence auf "Overweight" belassen. Die dort vorgestellten Projektionen für das mit Lithium erzielte operative Ergebnis (Ebitda) ab 2030 deckten sich mit seinen Annahmen, schrieb Dominic O'Kane am Montagabend./rob/bek/ag;