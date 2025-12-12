Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
Rio Tinto Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rio Tinto von 5.700 auf 5.800 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für 2026 sei eine überdurchschnittliche Entwicklung bei Kupfer, Aluminium und Lithium zu erwarten, die von Versorgungsengpässen, der Energiewende, Künstlicher Intelligenz und höheren Verteidigungsausgaben profitieren dürften, schrieb Daniel Major am Donnerstag in seinem Branchenausblick für den Rohstoffsektor. Konstruktiv bleibt er zwar für das inzwischen stark angezogene Gold, doch böten ausgewählte Industriemetalle mehr Aufwärtspotenzial. Eine breit angelegte Verbesserung bei den Industriemetallen sei wegen der anhaltenden Nachfrageschwäche in traditionellen Endmärkten wie Bauwesen, Produktion und Automobil aber nicht zu erwarten./tav/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
Unternehmen:
Rio Tinto plc
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
58.00 £
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
57.22 £
Abst. Kursziel*:
1.36%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
57.16 £
Abst. Kursziel aktuell:
1.47%
Analyst Name::
Daniel Major
KGV*:
-
