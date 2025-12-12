Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

60.22
CHF
0.15
CHF
0.24 %
13:12:38
BRXC
12.12.2025 11:11:00

Rio Tinto Neutral

Rio Tinto
60.22 CHF 0.24%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rio Tinto von 5.700 auf 5.800 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für 2026 sei eine überdurchschnittliche Entwicklung bei Kupfer, Aluminium und Lithium zu erwarten, die von Versorgungsengpässen, der Energiewende, Künstlicher Intelligenz und höheren Verteidigungsausgaben profitieren dürften, schrieb Daniel Major am Donnerstag in seinem Branchenausblick für den Rohstoffsektor. Konstruktiv bleibt er zwar für das inzwischen stark angezogene Gold, doch böten ausgewählte Industriemetalle mehr Aufwärtspotenzial. Eine breit angelegte Verbesserung bei den Industriemetallen sei wegen der anhaltenden Nachfrageschwäche in traditionellen Endmärkten wie Bauwesen, Produktion und Automobil aber nicht zu erwarten./tav/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

