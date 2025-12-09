Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
58.32CHF
-0.26CHF
-0.45 %
11:24:47
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.12.2025 10:05:54
Rio Tinto Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto nach Aussagen des Bergwerkskonzerns zum Lithium-Geschäft mit einem Kursziel von 5450 Pence auf "Overweight" belassen. Diese belegten ein starkes Umsatzwachstum, schrieb Amos Fletcher am Dienstag. Dies werde gestützt von steigenden Volumina und Preisen./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Overweight
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
54.50 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
62.71 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
54.63 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Amos Fletcher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 zum Start fester (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Rio Tinto-Aktie stabil: Neuer CEO plant Kostensenkungen (Dow Jones)
|
03.12.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Grün (finanzen.ch)
|
03.12.25