SMI 12’434 -0.4%  SPI 17’135 -0.5%  Dow 46’068 1.3%  DAX 24’188 -0.8%  Euro 0.9288 -0.2%  EStoxx50 5’520 -0.9%  Gold 4’125 0.4%  Bitcoin 89’838 -3.1%  Dollar 0.8040 0.0%  Öl 62.3 -1.8% 
Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

58.06
CHF
-2.86
CHF
-4.69 %
19.06.2019
SWX
14.10.2025 08:07:49

Rio Tinto Sector Perform

Rio Tinto
53.64 CHF -1.96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Der Produktionsbericht des Bergbaukonzerns für das dritte Quartal und die leicht angepasste Prognose für Bauxit dürften kaum Einfluss auf die Markterwartungen haben, schrieb Ben Davis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 18:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 18:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
50.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
50.82 £ 		Abst. Kursziel*:
-1.61%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rio Tinto plc

Analysen zu Rio Tinto plc

08:07 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
07:57 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
09.10.25 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
