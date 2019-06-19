Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
58.06CHF
-2.86CHF
-4.69 %
19.06.2019
SWX
14.10.2025 08:07:49
Rio Tinto Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Der Produktionsbericht des Bergbaukonzerns für das dritte Quartal und die leicht angepasste Prognose für Bauxit dürften kaum Einfluss auf die Markterwartungen haben, schrieb Ben Davis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 18:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 18:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
50.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
50.82 £
|
Abst. Kursziel*:
-1.61%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ben Davis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rio Tinto plc
|08:07
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:57
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:07
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:57
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
