Rio Tinto 53.64 CHF -1.96% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Der Produktionsbericht des Bergbaukonzerns für das dritte Quartal und die leicht angepasste Prognose für Bauxit dürften kaum Einfluss auf die Markterwartungen haben, schrieb Ben Davis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 18:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 18:21 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.