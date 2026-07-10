Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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10.07.2026 11:46:25
Rio Tinto Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto angesichts der Pläne des Minenkonzerns zur Steigerung der Kupferproduktion auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7300 Pence belassen. Aktuell aber fehlten den Briten mittelfristig (2030?2033) nennenswerte Wachstumsoptionen in diesem Bereich, schrieb Myles Allsop in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/la/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
73.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
67.72 £
|
Abst. Kursziel*:
7.80%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
67.53 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.10%
|
Analyst Name::
Myles Allsop
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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