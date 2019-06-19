|Kurse + Charts + Realtime
Rio Tinto Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto auf "Neutral" belassen. Konjunkturdaten und Stimmungsindikatoren aus China belegten eine zunehmende und umfassende Wirtschaftsschwäche des Landes, schrieb Lachlan Shaw in einer am Montag vorliegenden Einschätzung zum Bergbausektor. Dennoch erwarte er keine umfangreichen staatlichen Stützungsmaßnahmen, die seinen Schätzungen für die Eisenerzpreise Luft nach oben geben würden. Rio wäre in diesem Falle ein Profiteur./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
44.55 £
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Lachlan Shaw
|
KGV*:
-
Analysen zu Rio Tinto plc
Aktien in diesem Artikel
|Rio Tinto plc
|58.06
|-4.69%
