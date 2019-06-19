Rio Tinto 50.00 CHF 1.08% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto auf "Neutral" belassen. Konjunkturdaten und Stimmungsindikatoren aus China belegten eine zunehmende und umfassende Wirtschaftsschwäche des Landes, schrieb Lachlan Shaw in einer am Montag vorliegenden Einschätzung zum Bergbausektor. Dennoch erwarte er keine umfangreichen staatlichen Stützungsmaßnahmen, die seinen Schätzungen für die Eisenerzpreise Luft nach oben geben würden. Rio wäre in diesem Falle ein Profiteur./gl/tih;

