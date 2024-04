Rio Tinto 60.97 CHF 5.65% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto anlässlich neuer Sanktionen gegen Russland in puncto Industriemetalle auf "Buy" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Der Bergbaukonzern sei gut positioniert, um von den aus den Sanktionen resultierenden Preisanstiegen zu profitieren, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie ist sein bevorzugter Wert unter den diversifizierten Minenunternehmen./edh/gl;

