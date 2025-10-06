Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
06.10.2025 12:30:17
Richemont Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Richemont von 160 auf 163 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Mitte November anstehenden Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr dürften eine robuste Geschäftsdynamik des Luxusgüterkonzerns belegen, schrieb Louise Singlehurst in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 02:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Neutral
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
163.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
152.90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
6.61%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
152.76 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.70%
|
Analyst Name::
Louise Singlehurst
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
