Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’538 0.3%  SPI 17’254 0.3%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’429 0.2%  Euro 0.9320 -0.2%  EStoxx50 5’642 -0.2%  Gold 3’937 1.3%  Bitcoin 98’948 0.5%  Dollar 0.7981 0.2%  Öl 65.4 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Neues Allzeithoch: DroneShield-Aktie setzt Rally mit starkem Kurssprung fort
Auftragseingang der australischen Armee beflügelt Electro Optic Systems-Aktie
Durchbruch bei Polizei-Zusammenarbeit: D-Wave Quantum-Aktie feiert neues Allzeithoch
Aktien-Tipp Richemont-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag
Suche...
200.- Saxo-Deal

Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

153.00
CHF
-2.60
CHF
-1.67 %
13:16:13
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Orderbuch Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Orderbuch

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2025 12:30:17

Richemont Neutral

Richemont
152.76 CHF -1.60%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Richemont von 160 auf 163 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Mitte November anstehenden Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr dürften eine robuste Geschäftsdynamik des Luxusgüterkonzerns belegen, schrieb Louise Singlehurst in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 02:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Neutral
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
163.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
152.90 CHF 		Abst. Kursziel*:
6.61%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
152.76 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
6.70%
Analyst Name::
Louise Singlehurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse