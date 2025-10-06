Richemont 152.76 CHF -1.60% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Richemont von 160 auf 163 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Mitte November anstehenden Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr dürften eine robuste Geschäftsdynamik des Luxusgüterkonzerns belegen, schrieb Louise Singlehurst in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 02:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





