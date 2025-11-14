Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
171.00CHF
9.50CHF
5.88 %
12:03:41
SWX
14.11.2025 09:57:38
Richemont Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 170 Franken auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe sehr stark abgeschnitten, schrieb Adam Cochrane am Freitag. Treiber sei das Geschäft mit Schmuck, Uhren, Mode und Accessoires gewesen./la/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Hold
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
170.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
173.20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-1.85%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
173.56 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.05%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Richemont
|
11:39
|Richemont-Aktie steigt kräftig: Umsatzsprung - Erwartungen übertroffen - Aktien von Swatch und LVMH profitieren (AWP)
|
10:49
|Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Richemont-Aktie mit Hold (finanzen.ch)
|
10:02
|SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:42
|Luxusgüterwerte nach starken Richemont-Zahlen auf Vormarsch (AWP)
|
09:29
|Richemont Aktie News: Hausse bei Richemont am Freitagvormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Zürich: SLI zum Start im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|11:04
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:14
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|09:57
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:31
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|09:57
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|Richemont Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|171.30
|6.07%
