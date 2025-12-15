Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
Richemont Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. Timing und Ausmaß des nächsten Aufschwungs der Luxusbranche seien Kern aktueller Debatten, schrieb Nick Anderson am Freitagnachmittag. Aus seiner Sicht sei vor allem Letzteres entscheidend. Seine pessimistische Einschätzung, dass das Wachstum im nächsten Zyklus im historischen Vergleich eher moderat ausfallen dürfte, stoße aber auf wenig Gegenliebe. Überraschend wenig werde zuletzt über LVMH gesprochen. Im Fokus des Interesses stünden Richemont, Kering und Hermes./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Richemont
