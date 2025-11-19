Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Richemont Hold

Richemont
161.69 CHF -0.54%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Richemont von 170 auf 180 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im zweiten Geschäftsquartal mit dem Umsatzwachstum klar positiv überrascht und sei hier Klassenbester, schrieb Adam Cochrane in seiner Einschätzung vom Dienstagabend. Im Fokus stehe aber die Margenentwicklung - hier stünden die Schweizer weiter unter Druck./gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 19:45 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Richemont Hold
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
180.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
175.05 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
161.69 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

