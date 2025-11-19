Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
162.40CHF
0.45CHF
0.28 %
11:10:10
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.11.2025 09:48:24
Richemont Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Richemont von 170 auf 180 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im zweiten Geschäftsquartal mit dem Umsatzwachstum klar positiv überrascht und sei hier Klassenbester, schrieb Adam Cochrane in seiner Einschätzung vom Dienstagabend. Im Fokus stehe aber die Margenentwicklung - hier stünden die Schweizer weiter unter Druck./gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 19:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Hold
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
180.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
175.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
161.69 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Richemont
|
09:29
|Richemont Aktie News: Richemont gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Zürich: SLI liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
18.11.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Börse Zürich in Rot: SMI liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Richemont Aktie News: Richemont am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 schwächelt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Börse Zürich in Rot: SLI verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|09:48
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Richemont Buy
|UBS AG
|14.11.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|09:48
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|162.40
|0.28%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:23
|
UBS AG
International Consolidated Airlines Sell
|09:55
|
UBS AG
Bechtle Buy
|09:48
|
Deutsche Bank AG
Richemont Hold
|08:39
|
Deutsche Bank AG
Ottobock Buy
|08:37
|
JP Morgan Chase & Co.
ABB Neutral
|08:36
|
Bernstein Research
Intel Market-Perform
|08:36
|
Bernstein Research
ABB Underperform