Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

170.50
CHF
-1.55
CHF
-0.90 %
12:58:37
SWX
05.01.2026 11:27:05

Richemont Buy

Richemont
170.71 CHF -0.26%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 196 Franken belassen. Zuzanna Pusz rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Luxusgüter-Herstellern mit Blick auf die Berichtssaison zum Schlussquartal 2024 mit Anzeichen einer Erholung. Von Richemont erwartet sie gute Resultate, wichtig für die Sektorstimmung würden aber vor allem die Zahlen von LVMH, die auch positiv ausfallen sollten./mis/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
196.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
170.95 CHF 		Abst. Kursziel*:
14.65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
170.71 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
14.82%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse