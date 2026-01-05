ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 196 Franken belassen. Zuzanna Pusz rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Luxusgüter-Herstellern mit Blick auf die Berichtssaison zum Schlussquartal 2024 mit Anzeichen einer Erholung. Von Richemont erwartet sie gute Resultate, wichtig für die Sektorstimmung würden aber vor allem die Zahlen von LVMH, die auch positiv ausfallen sollten./mis/ajx;