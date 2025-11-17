Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Richemont Aktie

171.85
CHF
0.90
CHF
0.53 %
11:35:44
SWX
17.11.2025 10:36:05

Richemont Hold

Richemont
172.31 CHF 1.81%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Richemont auf "Hold" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im ersten Geschäftshalbjahr sehr stark abgeschnitten, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Die Ängste, dass der Druck auf die Bruttomargen auf das operative Ergebnis (Ebit) durchschlage, hätten sich als übertrieben erwiesen./gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Hold
