Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
171.85CHF
0.90CHF
0.53 %
11:35:44
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.11.2025 10:36:05
Richemont Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Richemont auf "Hold" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im ersten Geschäftshalbjahr sehr stark abgeschnitten, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Die Ängste, dass der Druck auf die Bruttomargen auf das operative Ergebnis (Ebit) durchschlage, hätten sich als übertrieben erwiesen./gl/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Hold
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
170.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
172.25 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-1.31%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
172.31 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.34%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Richemont
|
09:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
|
14.11.25