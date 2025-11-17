Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Richemont Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat der Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Damit unterstrich Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick ihre positiven Geschäftserwartungen. Das Kursziel hob sie von 190 auf 200 Franken an und beließ die Einstufung auf "Overweight". Nach dem harten Jahr 2024 und dem volatilen Folgejahr erwarte sie 2026 eine Stabilisierung des Sektors und eine Rückkehr zu Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was unter dem historischen Durchschnitt liege, schrieb Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick für den Luxusgütersektor. Das schwierige Umfeld dürfte aber für weiterhin unterschiedliche Geschäftsentwicklungen sorgen. Battistini favorisiert Richemont ("Overweight"), sieht Brunello Cucinelli, Prada und Zegna Group (alle drei "Overweight") weiter positiv und stufte Moncler ("Overweight") sowie Salvatore Ferragamo ("Neutral") hoch. Vorsichtiger bleibt sie für Kering und Swatch (beide "Underweight") und stufte Burberry ("Underweight") ab./gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Overweight
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
200.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
170.25 CHF
|
Abst. Kursziel*:
17.47%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
169.15 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.24%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
09:29
|Richemont Aktie News: Richemont legt am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
09:24
|JP Morgan Chase & Co. gibt Richemont-Aktie Overweight (finanzen.ch)
|
27.11.25
|Richemont Aktie News: Richemont am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert (finanzen.ch)
|
27.11.25
|Richemont Aktie News: Richemont behauptet sich am Mittag (finanzen.ch)
|
27.11.25
|Richemont-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
27.11.25
|Börse Zürich in Rot: SMI zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Börse Zürich: SMI liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|08:32
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Richemont Buy
|UBS AG
|19.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Richemont Buy
|UBS AG
|19.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Richemont Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|170.10
|-0.03%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:48
|
Bernstein Research
EssilorLuxottica Market-Perform
|09:45
|
Warburg Research
Knorr-Bremse Buy
|09:39
|
Deutsche Bank AG
BAT Buy
|09:36
|
Deutsche Bank AG
Bilfinger Buy
|09:17
|
JP Morgan Chase & Co.
Air Liquide Neutral
|09:17
|
JP Morgan Chase & Co.
K+S Neutral
|09:14
|
Deutsche Bank AG
Diageo Hold