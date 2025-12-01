Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Richemont Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Richemont von 180 auf 195 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die europäische Luxusbranche stehe in den Startlöchern für mehr Wachstumsdynamik 2026, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag veröffentlichten Ausblick. Dabei sei die Abweichung in der währungsbereinigten Wachstumsprognose für den schwächsten und den besten deutlich geringer als in den vergangenen Jahren. Cochrane hält eine Neubewertung für möglich, bevor im Jahresverlauf die Gewinnerwartungen am Markt anziehen. LVMH und Burberry bleiben seine Favoriten, zu denen sich nun auch Richemont gesellen./ag/mne;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
195.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
172.05 CHF
|
Abst. Kursziel*:
13.34%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
172.70 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.91%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
09:29
|Richemont Aktie News: Richemont gewinnt am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|SIX-Handel SLI liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
30.11.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Richemont-Aktie ein (finanzen.net)
|
28.11.25
|Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Richemont Aktie News: Richemont am Freitagmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
28.11.25
|SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Richemont von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)