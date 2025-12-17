Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'029 -0.2%  SPI 17'892 -0.2%  Dow 48'114 -0.6%  DAX 24'072 0.0%  Euro 0.9332 -0.1%  EStoxx50 5'722 0.1%  Gold 4'324 0.5%  Bitcoin 69'281 -0.8%  Dollar 0.7960 0.1%  Öl 59.9 1.8% 
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini passte ihre Schätzungen am Dienstagabend in ihrem Ausblick auf den Zwischenbericht Mitte Januar noch einmal etwas an. Ihre Umsatzprognose für Jewellery Maisons steigt etwas./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 21:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

