Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 145 Franken auf "Sector Perform" belassen. Der Luxuswarenkonzern habe die Markterwartung mit dem operativen Gewinn übertroffen, schrieb Piral Dadhania am Freitag./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:02 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:02 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.