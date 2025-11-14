Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
173.30CHF
11.80CHF
7.31 %
10:29:47
SWX
14.11.2025 08:31:46
Richemont Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 145 Franken auf "Sector Perform" belassen. Der Luxuswarenkonzern habe die Markterwartung mit dem operativen Gewinn übertroffen, schrieb Piral Dadhania am Freitag./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
145.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
161.50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-10.22%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
173.56 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.46%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
10:02
|SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:42
|Luxusgüterwerte nach starken Richemont-Zahlen auf Vormarsch (AWP)
|
09:29
|Richemont Aktie News: Hausse bei Richemont am Freitagvormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Zürich: SLI zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
09:24
|Richemont-Analyse: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform an Richemont-Aktie (finanzen.ch)
|
09:24
|Richemont-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Richemont-Aktie mit Buy ein (finanzen.ch)
|08:31
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|Richemont
|173.95
|7.71%
|09:43
|
JP Morgan Chase & Co.
Allianz Neutral
|09:31
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SAF-HOLLAND Buy
|09:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Swiss Re Neutral
|09:14
|
Jefferies & Company Inc.
Nagarro Buy
|08:59
|
Jefferies & Company Inc.
Bechtle Buy
|08:59
|
Warburg Research
Heidelberger Druckmaschinen Hold
|08:56
|
Warburg Research
secunet Security Networks Buy