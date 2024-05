ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Richemont nach Zahlen des Luxusgüterkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 163 Franken belassen. Der Umsatz im Schlussquartal sowie das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) in der zweiten Hälfte des vergangenen Geschäftsjahres hätten positiv überrascht, schrieb Analystin Zuzanna Pusz am Freitag in einer ersten Reaktion. Trotz des schon guten Laufs der Aktie seit Jahresbeginn dürften die Zahlen vom Markt positiv aufgenommen werden./gl/la;