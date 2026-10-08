NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1200 Euro belassen. Nach einem holprigen ersten Halbjahr (schlechtes erstes Quartal, gutes zweites Quartal) sollte sich das Wachstum nahe am Niveau des Jahreszieles stabilisiert haben, schrieb Adrien Rabier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichwohl komme es aktuell weniger auf die Quartalszahlen an, denn vor allem der Kapitalmarkttag im November sowie die erwartete Arminius-Betellung stünden im Fokus./mis/stk;