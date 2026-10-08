Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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Rheinmetall Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1200 Euro belassen. Nach einem holprigen ersten Halbjahr (schlechtes erstes Quartal, gutes zweites Quartal) sollte sich das Wachstum nahe am Niveau des Jahreszieles stabilisiert haben, schrieb Adrien Rabier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichwohl komme es aktuell weniger auf die Quartalszahlen an, denn vor allem der Kapitalmarkttag im November sowie die erwartete Arminius-Betellung stünden im Fokus./mis/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 05:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1’200.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
924.60 €
|
Abst. Kursziel*:
29.79%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
929.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.09%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
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