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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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09.10.2026 07:48:21

Rheinmetall Outperform

Rheinmetall
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1200 Euro belassen. Nach einem holprigen ersten Halbjahr (schlechtes erstes Quartal, gutes zweites Quartal) sollte sich das Wachstum nahe am Niveau des Jahreszieles stabilisiert haben, schrieb Adrien Rabier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichwohl komme es aktuell weniger auf die Quartalszahlen an, denn vor allem der Kapitalmarkttag im November sowie die erwartete Arminius-Betellung stünden im Fokus./mis/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 05:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 05:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
Unternehmen:
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Bernstein Research 		Kursziel:
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Outperform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
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