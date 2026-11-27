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27.11.2026 10:09:36
Rheinmetall kappt wie erwartet Mittelfristziele - 2026er-Prognose bestätigt
HAMBURG/DÜSSELDORF (awp international) - Deutschlands grösster Rüstungskonzern Rheinmetall hat seine mittelfristigen Ziele erwartungsgemäss gesenkt. 2030 peilt Rheinmetall nur noch einen Umsatz von 33 bis 37 Milliarden Euro an, wie das im Dax notierte Unternehmen am Freitag anlässlich eines Kapitalmarkttags in Hamburg mitteilte. Ursprünglich standen rund 45 Milliarden Euro im Plan. Analysten hatten den Düsseldorfern zuletzt aber ohnehin im Schnitt nur 36,8 Milliarden Euro zugetraut und eine Zielsenkung antizipiert. Die operative Marge erwartet Rheinmetall nun bei rund 20 Prozent, nachdem bisher mehr als 20 Prozent anvisiert waren. Hier rechnen die Fachleute mit 20,1 Prozent.
Die bereits Anfang November abermals gekappten Ziele fürs laufende Jahr bestätigte Rheinmetall. So soll der Umsatz 2026 weiterhin rund 13,2 Milliarden Euro erreichen, die operative Marge dürfte rund 18,5 Prozent betragen. Anfang März hatte sich der Rüstungskonzern noch einen Umsatz zwischen 14 und 14,5 Milliarden Euro sowie eine operative Marge von rund 19 Prozent vorgenommen. Wegen der Absage des Fregattenprojekts F126 und wegen Verzögerungen rund um die Boxer-Panzerflotte der Bundeswehr musste Rheinmetall seitdem aber schon zweimal die Erwartungen zurückschrauben./niw/zb
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