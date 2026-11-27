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27.11.2026 09:42:39
Rheinmetall: Rumänien ruft restlichen 738-Mio-EUR-Auftrag aus Rahmenvertrag ab
DOW JONES--Der Rüstungs- und Technologiekonzern Rheinmetall hat aus Rumänien einen Folgeabruf für Lynx-Gefechtsfahrzeuge im Wert von rund 738 Millionen Euro erhalten. Wie das im DAX notierte Düsseldorfer Unternehmen mitteilte, hat das rumänische Verteidigungsministerium weitere 66 Fahrzeuge aus einem bestehenden Rahmenvertrag bestellt.
Der im Mai 2026 geschlossene Rahmenvertrag umfasst insgesamt 298 Lynx-Fahrzeuge, von denen eine erste Tranche über 232 Einheiten bereits bei Vertragserteilung abgerufen worden war. Die Auslieferung der nun komplettierten Gesamtbestellung beginnt 2028 und soll bis 2030 abgeschlossen sein.
Der Abruf ist Teil eines im Mai 2026 unter dem SAFE-Programm der Europäischen Union an Rheinmetall vergebenen Grossauftragspakets für Rumänien mit einem Gesamtvolumen von 5,7 Milliarden Euro, das neben Gefechtsfahrzeugen auch Flugabwehrsysteme, Munition sowie vier Marineschiffe umfasst.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/uxd/hab
(END) Dow Jones Newswires
November 27, 2026 03:43 ET (08:43 GMT)
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