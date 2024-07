Rheinmetall 470.10 CHF -6.94% Charts

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rheinmetall angesichts der anlaufenden Berichtssaison von 635 auf 651 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Victor Allard verspricht sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie ein starkes zweites Quartal von dem Rüstungskonzern. Die Stärke des Auftragseingangs im zweiten Quartal dürfte sich im zweiten Halbjahr fortsetzen. Das sei Investoren aber bekannt. Im Fokus dürften die andauernden Diskussionen über den deutschen Wehretat stehen./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2024 / 21:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.