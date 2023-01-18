Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rheinmetall Hold

Rheinmetall
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1740 auf 1770 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die mittelfristigen Ziele sprächen für eine Phase ausgeprägten Wachstums, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch im Nachgang des Kapitalmarkttags. Die Ziele berücksichtigten jedoch bereits die Übernahme von Naval Vessels Lürssen (NVL) und weitere kleine Zukäufe. Viel Luft nach oben für die Aktien sieht Cohrs derzeit nicht./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Hold
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
1’770.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
1’709.00 € 		Abst. Kursziel*:
3.57%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
1’665.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.27%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse