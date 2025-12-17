Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

1’417.50
CHF
49.50
CHF
3.62 %
17.12.2025
SWX
18.12.2025

Rheinmetall Overweight

Rheinmetall
1427.70 CHF 1.98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Die wegen des Verkaufs der Autozulieferung neu formulierte Jahresprognose liege für das weitergeführte Rüstungsgeschäft auf Umsatzebene um fünf Prozent unter den bisherigen Zielen, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unklarheit herrsche beim operativen Ergebnis (Ebita), da der Konzern zuvor keine Margenprognose für seinen Verteidigungsbereich abgegeben habe. Beim freien Barmittelfluss werde indes eine bedeutend bessere Entwicklung erwartet als zunächst in Aussicht gestellt. Anleger könnten den jüngsten Kursrückgang jetzt als guten Einstiegspunkt in die Aktie von Europas am schnellsten wachsenden Rüstungskonzern nutzen./rob/tav/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 01:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 01:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2’250.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1’542.50 € 		Abst. Kursziel*:
45.87%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1’560.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44.23%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rheinmetall AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
mehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
07:26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.12.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
