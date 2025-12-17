Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
Rheinmetall Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Die wegen des Verkaufs der Autozulieferung neu formulierte Jahresprognose liege für das weitergeführte Rüstungsgeschäft auf Umsatzebene um fünf Prozent unter den bisherigen Zielen, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unklarheit herrsche beim operativen Ergebnis (Ebita), da der Konzern zuvor keine Margenprognose für seinen Verteidigungsbereich abgegeben habe. Beim freien Barmittelfluss werde indes eine bedeutend bessere Entwicklung erwartet als zunächst in Aussicht gestellt. Anleger könnten den jüngsten Kursrückgang jetzt als guten Einstiegspunkt in die Aktie von Europas am schnellsten wachsenden Rüstungskonzern nutzen./rob/tav/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2’250.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’542.50 €
|
Abst. Kursziel*:
45.87%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’560.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.23%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
