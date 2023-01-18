Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
223.50CHF
6.40CHF
2.95 %
18.01.2023
SWX
19.11.2025 07:45:10
Rheinmetall Market-Perform
Rheinmetall
1585.62 CHF -2.42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Rheinmetall nach neuen mittelfristigen Zielen mit einem Kursziel von 1980 Euro auf "Market-Perform" belassen. Sie seien letztlich weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Adrien Rabier am Dienstagabend nach dem Kapitalmarkttag. Viele Anleger hätten sich allerdings inzwischen eher an positive Überraschungen gewöhnt./rob/ck/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 22:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Rheinmetall AG
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
1’980.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
1’735.50 €
Abst. Kursziel*:
14.09%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
1’711.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
15.72%
Analyst Name::
Adrien Rabier
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
