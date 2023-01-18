Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’511 0.2%  SPI 17’187 0.3%  Dow 46’092 -1.1%  DAX 23’201 0.1%  Euro 0.9260 0.0%  EStoxx50 5’522 -0.2%  Gold 4’081 0.3%  Bitcoin 73’320 -1.3%  Dollar 0.8001 0.1%  Öl 64.3 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Sandoz124359842Swiss Re12688156
Top News
Kryptokurse am Mittwochvormittag
Korrelation bei ETFs: Der unterschätzte Schlüssel zur echten Diversifikation
Roche-Aktie im Plus: Lunsumio erhält bedingte EU-Zulassung für subkutane Behandlung
Nestlé-Aktie fester: Juristische Rückendeckung im Perrier-Verfahren
Xiaomi-Aktie nach Bilanz unter Druck: Anleger machten trotz Gewinnsprung Kasse
Suche...

Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

223.50
CHF
6.40
CHF
2.95 %
18.01.2023
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.11.2025 07:45:10

Rheinmetall Market-Perform

Rheinmetall
1585.62 CHF -2.42%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Rheinmetall nach neuen mittelfristigen Zielen mit einem Kursziel von 1980 Euro auf "Market-Perform" belassen. Sie seien letztlich weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Adrien Rabier am Dienstagabend nach dem Kapitalmarkttag. Viele Anleger hätten sich allerdings inzwischen eher an positive Überraschungen gewöhnt./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 22:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Rheinmetall

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Rheinmetall-Kurs >5 >10 >15
Fallender Rheinmetall-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Rheinmetall AG Market-Perform
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1’980.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
1’735.50 € 		Abst. Kursziel*:
14.09%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
1’711.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.72%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse