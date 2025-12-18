Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Rheinmetall Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2250 auf 2150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Marktreaktion auf die reduzierte Zielspanne für das Umsatzwachstum der Verteidigungssparte im laufenden Jahr könne zwar negativ ausfallen, doch sei die Bewertung mit Blick auf 2027 nun attraktiv, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie reduzierte ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026./rob/edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
2’150.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’559.00 €
|
Abst. Kursziel*:
37.91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’523.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.12%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag schwächer (finanzen.ch)
|
17.12.25
|Rheinmetall: Dax-Konzern will sich von Autozulieferergeschäft trennen (Spiegel Online)
|
17.12.25
|NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 23.882 Pkt - Rheinmetall etwas fester (Dow Jones)
|
17.12.25
|EQS-Adhoc: Rheinmetall AG: Executive Board decides to sell activities of the civil division Power Systems – Target is sale in the first quarter of 2026; update of outlook for continuing operation (EQS Group)
|
17.12.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
17.12.25
|Schwacher Handel: LUS-DAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach (finanzen.ch)
|
17.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|07:59
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1’412.50
|-0.35%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:07
|
Jefferies & Company Inc.
Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|09:04
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Pernod Ricard Buy
|09:03
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Roche Hold
|08:23
|
RBC Capital Markets
PUMA Sector Perform
|08:21
|
Jefferies & Company Inc.
Douglas Buy
|08:21
|
Jefferies & Company Inc.
Inditex Buy
|07:59
|
JP Morgan Chase & Co.
Philips Neutral