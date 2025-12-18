Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’039 0.1%  SPI 17’910 0.1%  Dow 47’886 -0.5%  DAX 23’972.2300 0.1%  Euro 0.9 -0.1%  EStoxx50 5’694 0.2%  Gold 4’326 -0.3%  Bitcoin 69’178 1.1%  Dollar 0.7956 0.0%  Öl 60.0 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Healthineers von vor einem Jahr verloren
MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aroundtown SA-Investment von vor einem Jahr verloren
EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ING Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 3 Jahren abgeworfen
EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
Plus500 Depot

Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

1’415.00
CHF
-2.50
CHF
-0.18 %
09:49:32
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.12.2025 07:59:07

Rheinmetall Buy

Rheinmetall
1424.21 CHF -0.24%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2250 auf 2150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Marktreaktion auf die reduzierte Zielspanne für das Umsatzwachstum der Verteidigungssparte im laufenden Jahr könne zwar negativ ausfallen, doch sei die Bewertung mit Blick auf 2027 nun attraktiv, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie reduzierte ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Rheinmetall

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Rheinmetall-Kurs >5 >10
Fallender Rheinmetall-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
2’150.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’559.00 € 		Abst. Kursziel*:
37.91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’523.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.12%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rheinmetall AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:59 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.12.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen