SMI 13'051 0.2%  SPI 17'932 0.2%  Dow 47'886 -0.5%  DAX 24'016 0.2%  Euro 0.9318 -0.2%  EStoxx50 5'703 0.4%  Gold 4'322 -0.4%  Bitcoin 69'350 1.3%  Dollar 0.7949 -0.1%  Öl 59.6 -1.8% 
Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

1’410.50
CHF
-7.00
CHF
-0.49 %
12:52:43
SWX
18.12.2025 10:48:28

Rheinmetall Overweight

Rheinmetall
1420.72 CHF -0.49%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall anlässlich des geplanten Verkaufs der Autozuliefersparte auf "Overweight" mit einem Kursziel auf 2060 Euro belassen. Dies sei nicht unbedingt eine neue Nachricht, aber ein Schritt, um Rheinmetall ab 2026 in ein reines Rüstungsunternehmen umzuwandeln, schrieb Afonso Osorio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Entkonsolidierung komme etwas früher als in seinem Basisszenario vorgesehen, ändere aber nichts an den langfristigen Aussichten./rob/edh/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
2’060.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1’515.50 € 		Abst. Kursziel*:
35.93%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1’523.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.26%
Analyst Name::
Afonso Osorio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

