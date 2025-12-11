Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
Rheinmetall Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1980 auf 2050 Euro angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Nach der jüngsten Kurskorrektur sei nur noch das Negativ-Szenario eingepreist, schrieb Adrien Rabier am Mittwochnachmittag. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei damit nun asymmetrisch positiv. Ganz gleich, welchen Ausgang der Ukraine-Krieg nehme, für die Rüstungsbranche sei es Halbzeit, nicht das Spielende./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
Unternehmen:
Rheinmetall AG
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
2’050.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
1’618.00 €
Abst. Kursziel*:
26.70%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
1’621.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
26.43%
Analyst Name::
Adrien Rabier
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag gefragt (finanzen.ch)
09:28
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
09:28