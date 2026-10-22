RENK 34.01 CHF -1.37% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renk von 60 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio lobte am Donnerstag die Trennung vom Gleitlagergeschäft, womit sich das Portfolio klar in Richtung Rüstung verschiebe. Moderat sinkende Schätzungen änderten nichts an der guten Anlagestory. Osorio sieht aktuell attraktive Einstiegschancen./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.