RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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RENK Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renk von 60 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio lobte am Donnerstag die Trennung vom Gleitlagergeschäft, womit sich das Portfolio klar in Richtung Rüstung verschiebe. Moderat sinkende Schätzungen änderten nichts an der guten Anlagestory. Osorio sieht aktuell attraktive Einstiegschancen./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Overweight
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
36.99 €
|
Abst. Kursziel*:
54.12%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
36.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.22%
|
Analyst Name::
Afonso Osorio
|
KGV*:
-
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