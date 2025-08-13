RENK 58.99 CHF 0.84% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Renk nach Zahlen von 52 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Rüstungsunternehmen habe gute Zahlen vorgelegt, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Aufträgen zu Rechnungsstellungen sei äußerst günstig. Allerdings sei der Rüstungsboom schon eingepreist, weshalb das Prädikat nur "Halten" laute./rob/mf/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



