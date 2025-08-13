Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

58.99
CHF
0.49
CHF
0.84 %
09:00:03
BRXC
14.08.2025 10:55:04

RENK Hold

RENK
58.99 CHF 0.84%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Renk nach Zahlen von 52 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Rüstungsunternehmen habe gute Zahlen vorgelegt, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Aufträgen zu Rechnungsstellungen sei äußerst günstig. Allerdings sei der Rüstungsboom schon eingepreist, weshalb das Prädikat nur "Halten" laute./rob/mf/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Hold
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
58.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
62.16 € 		Abst. Kursziel*:
-6.69%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
61.71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.01%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

