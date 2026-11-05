RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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06.11.2026 11:27:56
RENK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Der Panzergetriebehersteller habe operativ solide abgeschnitten und insgesamt die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings habe der freie Barmittelzufluss enttäuscht./rob/la/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.67 €
|
Abst. Kursziel*:
110.53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
110.40%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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