RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
45.61CHF
-1.58CHF
-3.34 %
12:46:51
BRXC
24.11.2025 11:41:49
RENK Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Renk von 58 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Wachstumsstory des Getriebeherstellers stehe noch ganz am Anfang, schrieb Christian Cohrs am Montag im Nachgang des Kapitalmarktags der Vorwoche. Die Beschleunigung werde 2028 erfolgen./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Hold
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
48.94 €
|
Abst. Kursziel*:
16.46%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
49.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.90%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
