RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
55.46CHF
-1.31CHF
-2.31 %
12:49:08
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
15.01.2026 11:39:36
RENK Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und auf das neue Jahr. Das Risiko, dass Deutschland seine Aufrüstungsambitionen nennenswert verringert, hält Burgess für äußerst gering./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Neutral
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
59.51 €
|
Abst. Kursziel*:
17.63%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
60.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.47%
|
Analyst Name::
Sam Burgess
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RENK
|
12:29
|RENK Aktie News: RENK am Mittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
09:29
|RENK Aktie News: RENK am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
14.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
|
14.01.26
|RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu RENK
|11:39
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:39
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|11:39
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|56.51
|-0.46%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:34
|
Merrill Lynch & Co., Inc.
Stellantis Neutral
|12:00
|
Bernstein Research
Boeing Outperform
|11:44
|
Goldman Sachs Group Inc.
MTU Aero Engines Neutral
|11:40
|
Goldman Sachs Group Inc.
Sanofi Neutral
|11:40
|
Goldman Sachs Group Inc.
Rheinmetall Buy
|11:39
|
Goldman Sachs Group Inc.
RENK Neutral
|11:39
|
Goldman Sachs Group Inc.
Airbus Buy