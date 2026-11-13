RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Vormittag ins Minus

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 32,41 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'697 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 32,32 EUR. Bei 32,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23'140 RENK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,36 EUR) erklomm das Papier am 13.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 110,96 Prozent wieder erreichen. Am 13.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,694 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 06.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RENK ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 353.59 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 347.53 Mio. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Am 29.03.2028 wird RENK schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,58 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Rheinmetall, HENSOLDT, RENK - welche Rüstungsaktie bietet die grössten Chancen bei kurzfristiger Spekulation?

RENK-Aktie im Plus: Neue Finanzchefin ab März 2027

RENK überzeugt mit besserer Marge und starkem Ordereingang: Was das für die Aktie bedeutet