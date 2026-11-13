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13.11.2026 12:29:00
RENK Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von RENK
Die Aktie von RENK gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die RENK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 32,56 EUR abwärts.
Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 32,56 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'722 Punkten steht. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,26 EUR nach. Bei 32,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 117'523 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,36 EUR) erklomm das Papier am 13.11.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 52,37 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2026 Kursverluste bis auf 32,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 0,94 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,694 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,580 EUR aus. RENK gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,30 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 353.59 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 347.53 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 29.03.2028 wird RENK schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,58 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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