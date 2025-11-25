Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061Swiss Re12688156Kuros32581411Swisscom874251
26.11.2025 06:16:15

RENK Overweight

RENK
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renk von 90 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry kappte am Mittwoch seine Ergebnisschätzungen für den Panzergetriebe-Hersteller im Nachgang des jüngsten Kapitalmarkttags. Die seitherige Kurskorrektur biete aber wieder eine Einstiegschance./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:22 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Overweight
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
52.61 € 		Abst. Kursziel*:
42.56%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
52.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.72%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

