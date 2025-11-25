RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
26.11.2025 06:16:15
RENK Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renk von 90 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry kappte am Mittwoch seine Ergebnisschätzungen für den Panzergetriebe-Hersteller im Nachgang des jüngsten Kapitalmarkttags. Die seitherige Kurskorrektur biete aber wieder eine Einstiegschance./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
RENK
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
52.61 €
Abst. Kursziel*:
42.56%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
52.92 €
Abst. Kursziel aktuell:
41.72%
Analyst Name::
David H Perry
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RENK
25.11.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
25.11.25
|RENK Aktie News: RENK gewinnt am Nachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
25.11.25
|Handel in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
25.11.25
|EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Gessler, Kauf (EQS Group)
25.11.25
|EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Gessler, buy (EQS Group)
25.11.25
|RENK Aktie News: RENK steigt am Mittag (finanzen.ch)
25.11.25
|XETRA-Handel MDAX fällt am Mittag (finanzen.ch)
25.11.25
|RENK Aktie News: RENK am Dienstagvormittag mit sattem Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu RENK
|06:16
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.25
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
