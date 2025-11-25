RENK 47.14 CHF 3.99% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renk von 90 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry kappte am Mittwoch seine Ergebnisschätzungen für den Panzergetriebe-Hersteller im Nachgang des jüngsten Kapitalmarkttags. Die seitherige Kurskorrektur biete aber wieder eine Einstiegschance./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:22 / GMT





