Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’570 0.2%  SPI 17’265 0.1%  Dow 45’752 -0.8%  DAX 23’119 -0.7%  Euro 0.9288 0.0%  EStoxx50 5’518 -0.9%  Gold 4’051 -0.6%  Bitcoin 66’475 -4.8%  Dollar 0.8051 -0.1%  Öl 62.5 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Bridgewater baute Depot im dritten Quartal um: Diese Aktien rückten in den Fokus des von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds
Novo-Nordisk-Aktie unter Druck: Preissenkungen, gesenkte Prognose und auffällige Insider-Transaktionen
CTS Eventim wächst profitabel im dritten Quartal - Aktie mit kräftigen Gewinnen
Ray Dalio sieht Gefahr: Fed-Politik könnte neue Krise auslösen
AIFs vs. UCITS-ETFs - Was bedeutet das eigentlich?
Suche...
Plus500 Depot

RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

46.84
CHF
-5.45
CHF
-10.43 %
10:41:20
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.11.2025 08:33:50

RENK Buy

RENK
46.84 CHF -10.43%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk nach dem Kapitalmarkttag des MDax-Konzerns mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Die aktuelle Kursschwäche biete eine gute Gelegenheit, schrieb George McWhirter am Freitag. Der Panzer-Getriebe stehe vor einer starken Wachstumsbeschleunigung ab 2028./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 06:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RENK Buy
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
84.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
51.00 € 		Abst. Kursziel*:
64.71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
50.23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67.23%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RENK

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?