RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
46.84CHF
-5.45CHF
-10.43 %
10:41:20
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
21.11.2025 08:33:50
RENK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk nach dem Kapitalmarkttag des MDax-Konzerns mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Die aktuelle Kursschwäche biete eine gute Gelegenheit, schrieb George McWhirter am Freitag. Der Panzer-Getriebe stehe vor einer starken Wachstumsbeschleunigung ab 2028./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 06:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
84.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51.00 €
|
Abst. Kursziel*:
64.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
50.23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67.23%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RENK
|
09:29
|RENK Aktie News: RENK am Vormittag im Ausverkauf (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
20.11.25
|XETRA-Handel MDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
20.11.25
|RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
20.11.25