Fresenius Medical Care Aktie 523134 / US3580291066
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|1-Milliarde-Euro-Programm
|
09.01.2026 11:07:42
FMC-Aktie gewinnt: Fresenius Medical Care startet zweite Tranche des Aktienrückkaufs
Fresenius Medical Care beginnt am Montag mit der zweiten von zwei Tranchen des geplanten Aktienrückkaufs im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro.
Fresenius Medical CareVom 12. Januar bis zum 8. Mai 2026 will der Dialysespezialist für rund 415 Millionen Euro eigene Anteile an der Börse kaufen und anschliessend vornehmlich einziehen, wie er in Bad Homburg mitteilte.
19.70 EUR 1.55%
Das gesamte Aktienrückkaufprogramm könne damit voraussichtlich deutlich früher abgeschlossen werden als gedacht. Eigentlich wollte sich der Konzern damit bis Ende 2027 Zeit lassen. Die erste Tranche des Rückkaufprogramms, die bis April 2026 laufen sollte, wurde bereits am 29. Dezember 2025 vorzeitig abgeschlossen, wie Fresenius Medical Care mitteilte.
Die FMC-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 1,69 Prozent stärker bei 39,67 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Fresenius Medical Care
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS)
|
04.11.25
|Fresenius Medical Care-Aktie verliert: Organisches Umsatzwachstum beschleunigt (Dow Jones)
|
05.08.25
|Fresenius Medical Care verdient weniger als erwartet - Aktie rutscht ab (AWP)
|
24.07.25