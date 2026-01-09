Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’373 0.2%  SPI 18’430 0.1%  Dow 49’266 0.6%  DAX 25’145 0.1%  Euro 0.9317 0.1%  EStoxx50 5’952 0.8%  Gold 4’471 -0.2%  Bitcoin 72’365 -0.5%  Dollar 0.8002 0.2%  Öl 62.2 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Microsoft951692
Top News
Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle erreichen neuen Rekord - SOL und ETH besonders betroffen
KI-Dominanz: Analyst hebt Kursziel für Alphabet-Aktie drastisch an
BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger schauen auf Bayer-Klage und Entwicklung von Krebsmedikamenten
Rheinmetall-Aktie höher: Bundeswehr erhält Puma-Simulatoren - HENSOLDT, RENK, TKMS im Blick
DroneShield-Aktie legt zu: Forderung nach mehr US-Militärbudget stützt
Suche...
eToro entdecken

Fresenius Medical Care Aktie 523134 / US3580291066

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

1-Milliarde-Euro-Programm 09.01.2026 11:07:42

FMC-Aktie gewinnt: Fresenius Medical Care startet zweite Tranche des Aktienrückkaufs

FMC-Aktie gewinnt: Fresenius Medical Care startet zweite Tranche des Aktienrückkaufs

Fresenius Medical Care beginnt am Montag mit der zweiten von zwei Tranchen des geplanten Aktienrückkaufs im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro.

Fresenius Medical Care
19.70 EUR 1.55%
Kaufen Verkaufen
Vom 12. Januar bis zum 8. Mai 2026 will der Dialysespezialist für rund 415 Millionen Euro eigene Anteile an der Börse kaufen und anschliessend vornehmlich einziehen, wie er in Bad Homburg mitteilte.

Das gesamte Aktienrückkaufprogramm könne damit voraussichtlich deutlich früher abgeschlossen werden als gedacht. Eigentlich wollte sich der Konzern damit bis Ende 2027 Zeit lassen. Die erste Tranche des Rückkaufprogramms, die bis April 2026 laufen sollte, wurde bereits am 29. Dezember 2025 vorzeitig abgeschlossen, wie Fresenius Medical Care mitteilte.

Die FMC-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 1,69 Prozent stärker bei 39,67 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

FMC-Aktie im Fokus: Stärkung der Value-Based-Care-Sparte

Bildquelle: Fresenius Medical Care