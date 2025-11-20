NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renk von 80 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Kursverluste böten eine gute Einstiegschance, schrieb Chloe Lemarie am Freitag in der Nachbetrachtung des Kapitalmarkttags. Sie ist überrascht über die negative Reaktion auf den soliden Ausblick des Panzergetriebe-Herstellers für 2030. Sie passte ihre mittelfristigen Umsatzerwartungen zwar etwas nach unten an. Dies werde aber durch stärkere Margenausweitung fast wieder kompensiert./rob/ag/la;