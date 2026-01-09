Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.01.2026 09:45:30

Rio Tinto Hold

Rio Tinto
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto anlässlich der bestätigten Wiederaufnahme von Fusionsgesprächen mit Glencore auf "Hold" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Die Struktur eines möglichen Zusammenschlusses sei unklar, wäre aber wahrscheinlich komplex, schrieb Christopher LaFemina in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Er glaube jedoch, dass es einen Weg gibt, für beide Rohstoffkonzerne erheblichen Mehrwert zu schaffen./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 18:35 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 18:35 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
57.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
60.62 £ 		Abst. Kursziel*:
-5.97%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
60.53 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.83%
Analyst Name::
Christopher LaFemina 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse