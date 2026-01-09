NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto anlässlich der bestätigten Wiederaufnahme von Fusionsgesprächen mit Glencore auf "Hold" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Die Struktur eines möglichen Zusammenschlusses sei unklar, wäre aber wahrscheinlich komplex, schrieb Christopher LaFemina in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Er glaube jedoch, dass es einen Weg gibt, für beide Rohstoffkonzerne erheblichen Mehrwert zu schaffen./edh/mis;