Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Rio Tinto Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto anlässlich der bestätigten Wiederaufnahme von Fusionsgesprächen mit Glencore auf "Hold" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Die Struktur eines möglichen Zusammenschlusses sei unklar, wäre aber wahrscheinlich komplex, schrieb Christopher LaFemina in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Er glaube jedoch, dass es einen Weg gibt, für beide Rohstoffkonzerne erheblichen Mehrwert zu schaffen./edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 18:35 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
57.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
60.62 £
|
Abst. Kursziel*:
-5.97%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
60.53 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.83%
|
Analyst Name::
Christopher LaFemina
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
08.01.26