Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’367 0.1%  SPI 18’414 0.0%  Dow 49’266 0.6%  DAX 25’145 0.1%  Euro 0.9313 0.0%  EStoxx50 5’951 0.8%  Gold 4’468 -0.2%  Bitcoin 72’330 -0.5%  Dollar 0.7998 0.1%  Öl 62.3 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Microsoft951692
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Bill Ackman bringt SpaceX-Börsengang per SPARC ins Spiel
BMW-Aktie höher: Absatz legt 2025 leicht zu, China bleibt Belastungsfaktor
Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle erreichen neuen Rekord - SOL und ETH besonders betroffen
KI-Dominanz: Analyst hebt Kursziel für Alphabet-Aktie drastisch an
BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger schauen auf Bayer-Klage und Entwicklung von Krebsmedikamenten
Suche...
eToro entdecken

Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64

4.88
CHF
0.48
CHF
10.93 %
11:38:46
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.01.2026 09:51:42

Glencore Outperform

Glencore
4.88 CHF 10.93%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Glencore anlässlich der bestätigten Wiederaufnahme von Fusionsgesprächen mit Rio Tinto auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Ein solcher Deal könnte für beide Rohstoffkonzerne von Vorteil sein, da Rio Tinto das benötigte Kupfer erhalten und der Eisenerzbereich im Vergleich weniger groß würde und Glencore Werte für seine Aktionäre freisetzen würde, schrieb Ben Davis in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Er geht davon aus, dass Glencore verkaufsbereit ist und dass die größten Herausforderungen im Bereich Kohle sowie im Marketing (Konflikt unterschiedlicher Kulturen) liegen./rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:39 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:39 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Glencore plc Outperform
Unternehmen:
Glencore plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
4.80 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
4.49 £ 		Abst. Kursziel*:
6.80%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4.55 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
5.52%
Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse