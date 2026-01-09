NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Glencore anlässlich der bestätigten Wiederaufnahme von Fusionsgesprächen mit Rio Tinto auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Ein solcher Deal könnte für beide Rohstoffkonzerne von Vorteil sein, da Rio Tinto das benötigte Kupfer erhalten und der Eisenerzbereich im Vergleich weniger groß würde und Glencore Werte für seine Aktionäre freisetzen würde, schrieb Ben Davis in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Er geht davon aus, dass Glencore verkaufsbereit ist und dass die größten Herausforderungen im Bereich Kohle sowie im Marketing (Konflikt unterschiedlicher Kulturen) liegen./rob/edh;