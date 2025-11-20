RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
47.50CHF
-4.79CHF
-9.17 %
11:53:14
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
21.11.2025 10:10:37
RENK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renk von 75 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller habe das Ziel für 2030 leicht aufgestockt, aber die Erwartungen an 2027 und 2028 gedämpft, schrieb Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Kapitalmarkttag. Man drehe alle Stellschrauben für künftiges Wachstum, der zivile Bereich verliere weiter an Bedeutung./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49.60 €
|
Abst. Kursziel*:
45.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.73%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RENK
|
09:29
|RENK Aktie News: RENK am Vormittag im Ausverkauf (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
20.11.25
|XETRA-Handel MDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
20.11.25
|RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
20.11.25