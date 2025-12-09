RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
RENK Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. David Perry sieht die jüngste Branchenrotation heraus aus den zuvor so starken zivilen Luftfahrt- aber vor allem Rüstungswerten als Einstiegschance. Die fundamentale Ausgangslage bleibe enorm stark, schrieb er am Dienstagabend in seinem Ausblick. Perry erwartet in beiden Sektoren in den kommenden fünf Jahren Ergebnissteigerungen zwischen 15 und 20 Prozent. MTU, Leonardo und Babcock drückte er den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf./ag/mis/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Overweight
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
56.74 €
|
Abst. Kursziel*:
32.18%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
57.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.00%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
