Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’529 -0.2%  SPI 20’477 -0.2%  Dow 52’856 0.7%  DAX 25’423 -0.9%  Euro 0.9213 -0.5%  EStoxx50 6’117 -1.5%  Gold 4’088 -1.3%  Bitcoin 67’413 -2.8%  Dollar 0.8211 -0.4%  Öl 111.8 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998Nestlé3886335UBS24476758ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Nokia-Aktie in Rot: Rechenzentren-Sparte boomt, aber Sparkurs kostet mehr
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Donnerstagmittag am Kryptomarkt
Meta Platforms übertrifft Prognosen – Aktie verliert trotzdem
Lufthansa-Aktie fällt: City Airlines bietet Wahl zwischen Betriebsrente und Barauszahlung
Hermès-Aktie knickt ein: China-Geschäft bremst gewohnt starkes Wachstum
Suche...
Plus500 Depot

RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

33.82
CHF
0.18
CHF
0.52 %
12:31:44
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2026 11:48:15

RENK Buy

RENK
34.00 CHF -1.39%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Renk habe seinen Jahresausblick an den Verkaufs des Gleitlagergeschäfts an den österreichischen Konzern Miba angepasst, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dieses werde künftig unter den nicht fortzuführenden Aktivitäten aufgelistet. Ihre eigenen bereinigten Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) sieht Lemarie über den entsprechenden Unternehmenszielen./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RENK Buy
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36.89 € 		Abst. Kursziel*:
62.65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61.66%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RENK

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu RENK

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:48 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

RENK 33.58 -0.21% RENK