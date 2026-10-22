RENK 34.00 CHF -1.39% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Renk habe seinen Jahresausblick an den Verkaufs des Gleitlagergeschäfts an den österreichischen Konzern Miba angepasst, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dieses werde künftig unter den nicht fortzuführenden Aktivitäten aufgelistet. Ihre eigenen bereinigten Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) sieht Lemarie über den entsprechenden Unternehmenszielen./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.