RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Renk habe seinen Jahresausblick an den Verkaufs des Gleitlagergeschäfts an den österreichischen Konzern Miba angepasst, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dieses werde künftig unter den nicht fortzuführenden Aktivitäten aufgelistet. Ihre eigenen bereinigten Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) sieht Lemarie über den entsprechenden Unternehmenszielen./rob/gl/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36.89 €
|
Abst. Kursziel*:
62.65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61.66%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RENK
|
12:29
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09:29
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|RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Nachmittag ins Plus (finanzen.ch)
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21.10.26
|Erste Schätzungen: RENK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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|MDAX-Wert RENK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RENK von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
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Aktien in diesem Artikel
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