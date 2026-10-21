RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Umsatz dürfte um 11 Prozent und die Marge um 0,8 Prozentpunkte gestiegen sein, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Panzergetriebe-Hersteller scheine weiterhin von einer soliden Auftragsdynamik zu profitieren und auf dem besten Weg zu sein, das Auftragsziel von 2 Milliarden Euro zu erreichen./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38.17 €
|
Abst. Kursziel*:
57.17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.15%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RENK
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|25.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
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|18.08.26
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|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
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