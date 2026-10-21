RENK 35.36 CHF 2.09% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Umsatz dürfte um 11 Prozent und die Marge um 0,8 Prozentpunkte gestiegen sein, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Panzergetriebe-Hersteller scheine weiterhin von einer soliden Auftragsdynamik zu profitieren und auf dem besten Weg zu sein, das Auftragsziel von 2 Milliarden Euro zu erreichen./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.